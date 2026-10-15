El fuerte reclamo de Nicolás Otamendi a Santiago Beltrán en el empate de River con Sarmiento: “Salí una vez”

El defensor Nicolás Otamendi tuvo un fuerte cruce con Santiago Beltrán, arquero de River, durante el empate por 1 a 1 entre el Millonario y Sarmiento en Junín. Sobre el cierre del partido y con la igualdad en el marcador, el campeón del mundo tuvo que despejar una pelota hacia el lateral y le recriminó al joven de 22 años que no salió a cortar el pase filtrado.

El intercambio se dio a falta de cinco minutos para final, mientras el club de Núñez empujaba para encontrar el gol que le diera la victoria. En ese momento, un defensor de Sarmiento, que estaba arrinconado en su mitad del campo, recuperó la posesión del balón en el círculo central y metió un pase filtrado para el delantero paraguayo Junior Marabel, que picaba en dirección al área rival.

El defensor Lucas Martínez Quarta desvió la pelota con la cabeza y, si bien evitó que el delantero se quede con la posesión, no pudo controlarla ni despejarla. De esta manera, quedó picando sobre el área. Allí apareció Otamendi, que ganó el dominio de la pelota pero, al estar encerrado cerca de su arco, decidió tirarla al lateral y cedérsela a Sarmiento.

😡 EL ENOJO DE OTAMENDI CON BELTRÁN: “SALÍ UNA VEZ”



El defensor le reclamó al arquero de River que saliera a cortar una pelota durante el partido ante Sarmiento.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/ZWRYOqvFLZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 14, 2026

Tras ello, el capitán se dio vuelta y le recriminó a Beltrán que no salió a cortar la pelota después del desvío de Martínez Quarta. “Salí una vez”, le gritó el campeón del mundo a su arquero, que no respondió al comentario.

Minutos atrás, en el primer tiempo, Beltrán había quedado en el centro de la polémica por una jugada similar, en la que participaron los dos futbolistas de River. En esa ocasión, Sarmiento se acercó al área rival a través de un pelotazo y Marabel y Otamendi pelearon cuerpo a cuerpo para quedarse con la posesión. Allí apareció el arquero, que atrapó la pelota.

Sin embargo, Beltrán no pudo frenarse a tiempo por el envión de la jugada y terminó pasando la línea del área con su cuerpo. Si bien el delantero de Sarmiento protestó por la acción, el juez de línea consideró que la pelota no había salido, y el partido continuó con normalidad.

¡UNA DE LAS POLÉMICAS EN JUNÍN! ¿Beltrán siguió de largo con la pelota en sus mano afuera del área? pic.twitter.com/NyiOO0qWdP — SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2026

La otra polémica

En el segundo tiempo, el defensor Gonzalo Montiel había marcado el empate de River ante Sarmiento pero el árbitro dio marcha atrás a la decisión tras una revisión en el VAR. El juez Sebastián Zunino había sancionado la validez del tanto, pero, luego de chequear la jugada, definió su anulación tras una mano previa de Fausto Vera, quien tiró el centro con el que el lateral derecho remató.

Ángel Correa sacó un centro para Fausto Vera, que recibió la pelota en área rival y, tras un control fallido, la filtró por arriba para Montiel, que esperaba en el área chica. Finalmente, sin marca y con el arquero en el primer palo, el lateral remató de cabeza y puso al partido en igualdad.

El Millonario celebró el empate pero desde el VAR revisaron la jugada y notaron que Vera había tocado la pelota con la mano durante su control. Como desde el sistema de revisión tenían dudas sobre la intencionalidad de la infracción -y de si fue determinante para el gol-, llamaron a Zunino para que viera la secuencia a través de la pantalla.

Tras una larga revisión, en la que los dos equipos le protestaron, el árbitro definió que la mano del mediocampista afectó al curso de la jugada y sancionó un tiro libre en defensa para Sarmiento.