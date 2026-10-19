Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 20 de octubre, la temperatura se mantendrá entre 14 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:33 y se pone a las 19:30.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 16 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
España bajo el agua: cuatro muertos, ciudades aisladas y más de 800.000 confinados por inundaciones devastadoras
- 3
Exploran el armado de un frente opositor en la Capital, pero La Cámpora asoma como un “problema”
- 4
Las exportaciones de septiembre superaron los US$10.000 millones y fueron las más altas en la historia