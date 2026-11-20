Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 21 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 21 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 17 y 27; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará con parcialmente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería mala.
El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:57.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con parcialmente nublado con tormenta sin precipitación y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.