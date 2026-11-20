El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 21 de noviembre el cielo estará con parcialmente nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:57.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con parcialmente nublado con tormenta sin precipitación y los vientos del sector S tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día.