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Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 6 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 6 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 12; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 6 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Córdoba Observatorio para el 6 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 6 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado con humo por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:28 y se pone a las 19:03.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado con humo y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 12 grados.

A la noche, el clima rondará los 10 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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