Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 7 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este sábado 7 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 13 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 7 de noviembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del S correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 39 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:16 y se pone a las 19:45.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del SE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
- 1
- 2
Patricia Bullrich se alinea con la Iglesia y dice que el Senado tratará el proyecto de ley para prevenir la ludopatía
- 3
Una mañana de vorágine en el Congreso para preparar el juicio político a Peña y destituirlo en pocas horas
- 4
“¿Qué te hacés mi mamá?”: se viralizó el video de una alumna que insultó y empujó a una profesora