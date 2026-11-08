Clima en Córdoba Observatorio hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Córdoba Observatorio, indica que hoy 9 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Córdoba Observatorio se presentaría sin lluvias, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:14 y se pone a las 19:46.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día