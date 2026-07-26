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Clima en General Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 27 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 27 de julio, la temperatura rondará entre 10 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para General Paz para el 27 de julio
El pronóstico del tiempo para General Paz para el 27 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de General Paz, indica que hoy 27 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de General Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 51 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:13 y se pone a las 18:42.

Pronóstico del tiempo en General Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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