Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 15 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 15 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 27; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 15 de noviembre el cielo estará mayormente nublado con lluvia en la hora anterior por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto se presentaría sin lluvias, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:07 y se pone a las 19:56.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.
A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.
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