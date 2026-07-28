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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 28 de julio, la temperatura rondará entre 11 y 20; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 28 de julio
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 28 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 28 de julio el cielo estará con niebla por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del este correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 81 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 08:11 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Río Cuarto para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas fuertes y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 40 y 70 por ciento para esta franja del día..

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