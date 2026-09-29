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Clima en Río Cuarto hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 23; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 30 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Río Cuarto para el 30 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Río Cuarto, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará con chaparrones por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Río Cuarto presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 60 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:57 y se pone a las 19:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con chaparrones y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer ante lluvias fuertes

La Organización Meteorológica Mundial define lluvia como la precipitación de partículas líquidas de agua, de diámetro mayor a 0,5 milímetros. Cuando se torna fuerte o torrencial, se trata de un fenómeno meteorológico en el cual la caída de agua es superior a los 60 mm en el transcurso de una hora. En este tipo de situaciones, se recomienda tomar algunas medidas preventivas para preservar la salud de las personas y evitar inundaciones. Para ello, el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir) sugiere lo siguiente en caso de lluvias fuertes:

  • No sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra.
  • Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas.
  • Cortar el suministro eléctrico si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa.
  • También desconectar y alejarse de artefactos eléctricos.
  • No refugiarse debajo de postes o cables de electricidad.
  • Evitar actividades al aire libre. Es mejor buscar un lugar bajo techo.
  • Evitar circular por calles inundadas o calles afectadas.
  • Si se viaja en auto, quedarse en el interior porque los automóviles ofrecen una excelente protección.
  • Informarse sobre los lugares de evacuación y sitios elevados.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
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