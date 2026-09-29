Lucas Sugo rompió el silencio tras la muerte de su hija: “La voy a llorar todos los días de mi vida; pero me toca levantarme porque sé que hay alguien que me quiere ver bien”

El reconocido músico uruguayo Lucas Sugo rompió el silencio tras el fallecimiento de su hija mayor, Florencia Victoria Sugo Da Rosa, quien tenía 23 años. A través de sus redes sociales, el artista envió un mensaje cargado de dolor y resiliencia para sus seguidores. “La voy a llorar todos los días de mi vida”, afirmó Sugo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

El intérprete agradeció el respeto recibido durante este periodo difícil y resaltó la importancia de la contención emocional. “Toca seguir, de eso se trata la vida, o sea levantarse y seguir, porque sé que hay alguien que me está mirando y me quiere ver bien”, expresó el cantante sobre su voluntad de continuar con sus compromisos laborales.

Florencia Sugo enfrentaba desde 2025 un diagnóstico de carcinoma de sitio primario desconocido. Esta enfermedad oncológica motivó múltiples tratamientos médicos tanto en Uruguay como en los Estados Unidos. La joven, quien compartía con sus seguidores mensajes de esperanza, escribió en marzo de 2026: “Aprendí a ser fuerte, a levantarme cada día con el propósito de querer seguir”. Durante los meses previos, el cantante suspendió sus presentaciones en diversas ocasiones para acompañar a su hija en los centros médicos donde ella realizaba ensayos clínicos.

Florencia, la hija de Lucas Sugo, murió el pasado 19 de agosto a los 23 años

La relación entre ambos gozaba de gran visibilidad, en especial por la canción La flor de mi vida, pieza musical que el músico compuso en 2018 para los 15 años de la joven. Sugo admitió ante el medio uruguayo El País la imposibilidad de interpretar esta obra en vivo debido a la carga afectiva que le producía el estado de salud de su hija.

La productora Sentimientos Producciones, bajo la dirección del manager Diego Sorondo, comunicó la suspensión formal de todos los recitales programados hasta el 2 de octubre. Ahora, se informó que el cantante retomará su agenda profesional a partir de ese mes.

El cronograma afectado incluía presentaciones en localidades argentinas como Las Breñas, Charata y Las Toscas, en las provincias de Chaco y Santa Fe. El entorno profesional del artista trabaja en la reprogramación de estos eventos. El manager Sorondo expresó mediante un comunicado: “Acompañamos a Lucas y su familia en este momento tan difícil y elevamos una oración por su eterno descanso”.

Lucas Sugo recibió muchos mensajes de apoyo entre los comentarios Captura Instagram (@lucas_sugo)

El artista, padre además de Lucas Agustín e Isabella, instó a su público a valorar el presente. “Recuerden que hay un capital emocional que a veces invertimos todo en el mañana, y no hay cosa más incierta que el mañana; si podemos agarrar una buena parte de ese capital emocional e invertirlo en el hoy, vivir hoy con menos estrés y con menos quejas, creo que sería lo mejor”, reflexionó Sugo en su video.

La comunidad musical de la región manifestó solidaridad con la familia, mientras que las publicaciones de la joven, centradas en la fe y la resiliencia bajo el lema “un día a la vez”, cobran ahora un significado distinto para quienes seguían su proceso.