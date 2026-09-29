Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente

El mundo político en Independiente no se detiene. En lo que será un fin de año electoral, continúan apareciendo los candidatos para hacerse cargo del club y suceder a Néstor Grindetti. A los ya confirmados Daniel Bertoni, Luciano Nakis y Enrique Sacco se sumó uno de los nombres que se esperaba: Gastón Gaudio expresó que se postulará para la presidencia del Rey de Copas. El extenista reveló que Ricardo Bochini formará parte de su equipo y dejó su opinión acerca de los temas más calientes del club

“Es una decisión difícil en mi vida. Tuve muchas veces ganas de estar, pero tenía otros compromisos y hoy llegó el día. Es una de unas responsabilidades más grandes de mi vida. Poco a poco se fue dando todo. Es un club que amo y que es gigante”, expresó Gaudio este martes en una entrevista con radio La Red.

Por el momento no confirmó en qué agrupación estará. Las dos posibles son Gente de Independiente y Puro sentimiento Rojo, pero para eso pidió una condición: “No quiero a nadie que le haya hecho daño al club, la gente se cansó de todo eso”. Luego, contó cómo es ser candidato a presidente en estos días: “Esto es estar 24 horas, es estresante, estás todo el día pensando en Independiente, es un trabajo agotador y a la noche no podés dormir”.

Gastón Gaudio habló en Radio La Red y expresó su deseo de ser candidato a presidente del club

Ante la consulta sobre los demás candidatos, contó que los conoce a todos, pero que Luciano Nakis es con quien menos relación tiene. Sin embargo, su idea es la de una unión: “No digo que pase hoy, pero tenemos que tratar de buscar la manera de que todos queramos el bien por el club. Estoy abierto a que venga cualquiera. Yo soy hincha, el que quiere venir a hacer el bien, adelante, queremos ganar”.

En el armado del equipo, el rol del Director deportivo será muy importante y contó que ya tiene el nombre cerrado, pero no dijo quién va a ser: “Es lo mejor que le va a pasar al club. No puedo decir el nombre, es el que quería, fue jugador de fútbol”. Durante la entrevista le mencionaron el nombre de Carlos Alfaro Moreno, exfutolista de Independiente y presidente de Barcelona de Ecuador, sonrió, pero sólo reveló que habló con él. Además, mencionó dos nombres importantes con lo que mantuvo conversaciones para el puesto: “Hablé con Joan Patsy y Víctor Orta y me enamoré. Son un nivel muy alto”.

"Gastón Gaudio":

Porque anunció que será candidato a presidente de Independiente pic.twitter.com/DO80ne6DCa — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 29, 2026

Por otra parte, habló de Jadson Viera, actual DT del club: “Hoy está este chico y tenemos que ganar, clasificar a las copas”. También dijo cuál es el entrenador con el que sueña: “Siempre tenemos el técnico que nos gusta a todos, Gabriel Milito nos gusta a todos”. Además, reveló que habló con algunos futbolistas con la posibilidad de que vistan la casaca de Independiente: “Tengo jugadores hablados, como Esequiel Barco, con quien tengo muy buena relación y él quiere al club, que son los jugadores que tenemos que traer”.

Ricardo Enrique Bochini es el máximo ídolo de la institución y Gastón Gaudio contó que tendrá un puesto dentro de su armado: “Va a ser nuestro asesor futbolístico. Es mi ídolo de toda la vida, yo le dije que mi sueño era ser presidente de Independiente. Nunca nadie le dio el lugar que yo le quiero dar”, expresó.

🗣 GASTÓN GAUDIO EN RADIO LA RED: "EN MI LISTA NO QUIERO A NADIE QUE LE HAYA HECHO DAÑO AL CLUB EN LOS ÚLTIMOS 20 AÑOS" 🔴



En diálogo con @gustavohlopez, el "Gato" Gaudio anunció su candidatura a presidente de Independiente y dejó en claro como conformará su equipo de trabajo. pic.twitter.com/d0ZcY7TzeD — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) September 29, 2026

Durante mucho tiempo se habló de una relación cercana a Mauricio Macri. El candidato a presidente del Rojo se encargó de desmentir que haya un acercamiento por parte del extitular de Boca: “Yo a Macri lo conozco en otro rubro, que nada tiene que ver con Independiente. Macri no hace nada por el otro, siempre lo hace por él. Si decís que se va a meter, no lo conocés”.

En cuanto a su idea de club, se refirió al profesionalismo que vio en PSG y contó por qué sería el club francés el espejo en el que reflejarse: “Vos ves el profesionalismo que hay. Yo soy amigo del dueño y le conté todo lo que está sucediendo. Hay que profesionalizar todas las áreas”. Sobre la misma respuesta contó lo que se vive hoy en Independiente y cómo era cuando era más joven: “La gente no es tonta, antes de que empiece el partido ya están puteando a la dirigencia. Cuando iba a la cancha con 16 años iba contento, hoy voy a la cancha y el ambiente es agotador”.

Gaudio fue determinante ante la consulta de un posible Independiente como sociedad anónima deportiva: “Todo lo que tengo en mi vida lo tuve por un club. Todo lo que me formé es por un club social. No se me cruza por la cabeza destruir eso. ¿Vos te imaginas al Real Madrid privado? Independiente es gigante, el amor no se compra. La cultura en la Argentina es así, vos sos hincha de un club por la pasión que tenés”.

Gastón Gaudio posa con con una camiseta de Independiente junto al dirigente Carlos Montagna

Por último reveló que habló con Sergio Agüero. El exfutbolista avisó que colaborará con Luciano Nakis, otro de los candidatos. Para Gaudio es muy importante la presencia de las figuras desde adentro: “Hablé con él hace tres meses. Me llevo muy bien. Pero tendría que estar todo el día porque es difícil ayudar desde afuera. Yo esperé 25 años para esto. Si no vas a estar, te deseo suerte. Yo voy a poner la cara y me van a putear a mí en la cancha. Para estar desde mi casa mandando mensajes, no”.

Este martes se llevará a cabo la asamblea en el Club Atlético Independiente y se informará la fecha de las próximas elecciones. El proceso electoral será el 13 de diciembre.Por ahora, los cuatro nombres que aspiran a ser presidentes son Daniel Bertoni, Luciano Nakis, Enrique Sacco y Gastón Gaudio. Una quinta alternativa podría ser la de Fabio Fernández.