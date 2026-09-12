Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 13 de septiembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 13 de septiembre el cielo estará None cubierto con llovizna por la mañana y la temperatura rondará entre 1 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:20 y se pone a las 19:08.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None cubierto y los vientos del sector n tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 7 grados.

A la noche, el clima rondará los 3 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace frío extremo.

Se considera que hay temperaturas bajas extremas cuando la mínima puede poner en peligro la salud de las personas. En estos casos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para tener en cuenta: