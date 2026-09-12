Investigan el sorpresivo hallazgo de una tonelada de droga en un campo cercano a la ruta nacional 11

SANTA FE.- Un sorpresivo hallazgo de casi una tonelada de marihuana, empaquetada y en buen estado de conservación, en el ingreso a un campo en la localidad de Berna, departamento General Obligado, 304 kilómetros al norte de la capital provincial, confirma que la ruta nacional 11, que une las provincias de Formosa, Chaco y Santa Fe, sigue siendo una de las vías más utilizadas por la narcotráfico.

Este caso comenzó este viernes, cuando un peón del campo ubicado a unos 500 metros del acceso a Berna, encontró el millonario cargamento. Personal de la Gendarmería decomisó la droga e inició la pesquisa.

Según los investigadores, este peón –cuya identidad se mantiene en reserva- explicó ante personal policial que alrededor de las 17.30 de ayer se encontraba realizando trabajos en la zona próxima al ingreso, cuando observó una lona color negro tapando los estupefacientes. De inmediato dio aviso a la administración del establecimiento y comunicó la novedad al 911.

De inmediato, efectivos del Destacamento 5 de localidad, ubicada a 27 kilómetros de Reconquista, acudieron al lugar y constataron la existencia de múltiples bultos acondicionados con cinta ocre y bolsas transparentes, ocultos con una lona negra y ocultos detrás de un árbol, junto al alambrado y la tranquera de ingreso al establecimiento llamado “La Querencia”.

Ante el hallazgo, los agentes de la comisaría dieron intervención a la fiscal federal coadyuvante de la Sede Fiscal Descentralizada de Reconquista, Viviana Bruno Campagna, quien ordenó preservar la escena hasta la llegada de los agentes de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de la base operativa de Gendarmería en la cercana ciudad de Avellaneda.

Tras las comprobaciones de rigor, se procedió a trasladar la droga encontrada hasta la comisaría de Malabrigo, en donde se realizó el conteo y pesaje de la marihuana.

Al finalizar esa diligencia se informó que la carga abandonada sumaba 991 paquetes con un peso total de 941,530 kilogramos de marihuana.

Culminado el procedimiento, la fiscalía ordenó el secuestro de la droga y que el cargamento quede bajo custodia de la Gendarmería.

Desde anoche se realiza una investigación para establecer cuándo y cómo llegó esa droga al lugar y se analizan las imágenes de cámaras de seguridad en inmediaciones al ingreso a la localidad de Berna para observar eventuales movimientos en la ruta.

También se ordenaron rastrillajes en campos y montes cercanos, pero sin resultado alguno.

El hecho mantiene la expectativa sobre por qué causas la droga fue abandonada y cubierta con una lona. Hay varias especulaciones evaluadas por los investigadores pero nada firme, se aclaró.