Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 20 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 20 de octubre el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NE correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:34 y se pone a las 19:32.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado con precipitación a la vista y los vientos del sector NE tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 19 grados.

A la noche, el clima rondará los 13 grados, mientras que los vientos serán del N a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.