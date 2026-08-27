Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de agosto de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 28 de agosto el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del n correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 68 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:58.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.