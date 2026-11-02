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Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 3 de noviembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 3 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 16 y 22; la probabilidad de lluvias rondará entre 40 y 70 por ciento

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El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 3 de noviembre
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 3 de noviembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 3 de noviembre el cielo estará con nublado con tormenta sin precipitación por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de entre 40 y 70 por ciento, y los vientos del E correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 44 por ciento, y la visibilidad sería mala.

El sol sale a las 06:20 y se pone a las 19:43.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará nublado con tormenta débil y los vientos del sector SE tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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