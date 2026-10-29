Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de octubre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 30 de octubre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 22 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del NO correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 27 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:24 y se pone a las 19:39.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector E tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del SO a una velocidad de 0 y 2 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.