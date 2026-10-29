La colección Arrieta Blaquier sigue de remate: en Londres también se venderán las joyas de la platería

La Colección Arrieta Blaquier será estrella de la temporada en las dos casas de subastas más importantes del mundo, de manera simultánea y con un océano de por medio, bien lejos de Buenos Aires, donde se atesoró por décadas. Mientras que el 18 de noviembre Sotheby’s de Nueva York encontrará al mejor postor para doce obras maestras del impresionismo valuadas en US$450 millones, la platería de la familia será la estrella de la Classic Week de Christie’s en Londres el próximo diciembre.

“Antes de morir, me gustaría saber que durante los años transcurridos en este mundo he contribuido, aunque sea con un granito de arena, en esa dirección. Sentir que algo valioso hice para acercar el pensamiento, el arte y las cosas bellas a un mayor número de personas”, se lee en el prólogo que escribió Nelly Arrieta de Blaquier para el libro Vida de Mecenas (2017), de Carmen María Ramos. Nelly aportó un arenal en los años en que comandó la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina desde 1977 hasta 2011, a la vez que apoyaba a la Academia Nacional de Bellas Artes, la Fundación Teatro Colón y la Fundación Fondo para el Patrimonio Argentino. Con Carlos Pedro Blaquier, fue la fuerza impulsora de la mayor colección privada de Argentina y una gran mecenas. Lograron reunir y custodiar piezas de calidad museo de la historia del arte universal, la historia del arte argentina y platería de todos los tiempos. Sus herederos afirman que al momento no hay intenciones de vender ni exportar la importante colección de arte argentino que también reunió la familia.

Nelly Arrieta de Blaquier, gran mecenas y coleccionista, atesoraba platería digna de una monarca, como la de Catalina la Grande de Rusia y Luis XV Neilson Barnard - Getty Images North America

El 18 de noviembre saldrá a subasta en Nueva York, el conjunto que integra Legendary. The Blaquier-Arrieta Collection, con una obra rara de Van Gogh, que aportaría US$ 180 millones y Arlequin, de Paul Cézanne, con base de US$ 120 millones, por ser considerada entre “las pinturas más magníficas y enigmáticas de toda su obra”. Cien millones más suman las otras diez pinturas de Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Claude Monet, Paul Gauguin, Alfred Sisley, André Derain, Henri de Toulouse-Lautrec y Maurice de Vlaminck.

Pocos días después, el 1 y 2 de diciembre, en Londres, se verá la legendaria platería, donde hay también una pieza central de la platería francesa del siglo XVIII: una sopera de plata Luis XV, célebre obra maestra y una de las escasas obras conservadas del orfebre y escultor Juste -Aurèle Meissonnier (1695 -1750). “Encargada por el Duque de Kingston en la década de 1730, encarna el revolucionario estilo rococó, con su forma asimétrica y naturalista y su fluidez de movimiento, representando exquisitos animales y motivos marinos y orgánicos fundidos directamente a partir de ejemplares vivos”, dice el catálogo. Se estima su valor entre 4 y 6 millones de libras (entre 5,3 y 8 millones de dólares).

Auguste Rodin, "Méditation", talla original concebida antes de 1887 y fundida en bronce por la Fonderie Rudier, París, en 1927, en una edición numerada de 13 ejemplares. Estimación: £300.000-500.000 CHRISTIE'S IMAGES LTD. 202

Entre los 50 lotes de la primera jornada y los 280 de la segunda, hay esmaltes de Limoges, bronces italianos de los siglos XVI y XVII y pinturas de maestros antiguos, así como importantes cajas de oro, mobiliario francés del siglo XVIII, bronces impresionistas y obras sobre papel. Las estimaciones oscilan entre 800.000 y 6.000.000 de libras.

La Sopera Meissonnier, con forma de concha estilizada, pesa más de 20 kilos. Encargada en París entre 1734 y 1736 por Evelyn Pierrepont, II Duque de Kingston, integra una pareja documentada en un grabado del siglo XVIII. Es una de las escasas obras supervivientes de Meissonnier, y lleva su firma. Cuando se ofrecieron conjuntamente en Christie’s Ginebra en noviembre de 1977, establecieron el récord mundial de subasta para cualquier pieza de plata: 2,79 millones de francos suizos. El comprador dividió posteriormente la pareja, y esta pieza se sumó a la prestigiosa colección del Barón Heinz Thyssen-Bornemisza; la otra se conserva actualmente en el Cleveland Museum of Art de Ohio, donde ha sido objeto de amplios estudios e investigaciones y es el eje de su exposición actual dedicada a Meissonnier. Considerado el padre del rococó, es autor de una jarra de cristal de roca montada en oro que perteneció a María Antonieta, hoy conservada en el Louvre.

Mesa en chiffonnière Luis XVI de porcelana de Sèvres, palo de rosa, palo de violeta y marquetería de testa, con monturas de bronce dorado de Martin Carlin, hacia 1771-76. Estimación: £150.000-200.000 CHRISTIE'S IMAGES LTD. 202

No dice nada el comunicado de la casa de subasta del legendario servicio de platería que Catalina la Grande de Rusia le había regalado a su favorito el conde Orloff, y pasó luego por las manos de Simón Patiño, el rey del estaño boliviano, en su momento considerado uno de los hombres más ricos del planeta. Nelly Arrieta lo lucía entre sus más valiosas posesiones. Tampoco se menciona la platería gauchesca criolla, de tan importante magnitud que podría llenar un museo.

Tabaquera de sobremesa Luis XV de oro y esmalte punzón de Jean Formey, París, 1763, bisel firmado George Paris. Estimación: £250.000-350.000 CHRISTIE'S IMAGES LTD. 202

Nelly comenzó a coleccionar plata bajo la guía del legendario marchand especializado Jacques Helft. Reunió a todas las figuras destacadas de la platería del siglo XVIII: Nicolas Besnier, Thomas Germain, Claude Ballin, Pierre Balzac y Robert -Joseph Auguste. Con fascinación por la Francia del siglo XVIII, su colección abarca los reinados de Luis XIV a Luis XVI, con numerosos encargos reales y modelos excepcionales. También se destaca un importante conjunto de plata inglesa del siglo XVIII, con piezas procedentes del Servicio Warrington. El mobiliario francés del siglo XVIII reúne algunos de los más importantes ébénistes y bronziers de la época, desde Riesener, Carlin y Roger Van Der Cruse (RVLC) hasta Caffieri y Rémond, encabezados por una pareja de pliants Luis XV en madera tallada y dorada de Nicolas -Quinibert Foliot (se calcula su valor en £200.000 a 300.000). Las obras impresionistas reflejan su amor por el mar y su pasión por la escultura figurativa, incluyendo bronces de Auguste Rodin, Edgar Degas y Émile-Antoine Bourdelle.

Placa circular de esmalte parcialmente dorado que representa a San Martín y el mendigo cojo Limoges, atribuida a Pierre Reymond, mediados del siglo XVI. Estimación: £30.000-50.000 CHRISTIE'S IMAGES LTD. 202

Las piezas más destacadas se exhibirán en París desde hoy hasta al 3 de noviembre, antes de la exposición completa previa a la venta de las Partes I y II de la colección en Christie’s Londres, abierta al público del 23 de noviembre al 1 de diciembre. Hay más: en 2027, la Parte III de la colección se ofrecerá en una subasta online de plata en París.