Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 30 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 30 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del o correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 49 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:58 y se pone a las 19:18.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector o tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del n a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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