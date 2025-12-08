LA NACION

Clima en Villa Carlos Paz hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 9 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 9 de diciembre, la temperatura rondará entre 15 y 26;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 9 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Villa Carlos Paz para el 9 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Carlos Paz, indica que hoy 9 de diciembre el cielo estará ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 20 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Carlos Paz se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 38 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:06 y se pone a las 20:14.

Pronóstico del tiempo en Villa Carlos Paz para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del sudeste a una velocidad de 23 y 31 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica
    1

    La talentosa actriz que vivió entre el lujo de Hollywood, fue destruida por su alcoholismo y murió de manera trágica

  2. Rige una alerta naranja por tormentas para este lunes y la máxima no superará los 30 grados
    2

    Hay alerta naranja por tormentas para este lunes 8 de diciembre: las provincias afectadas

  3. Los países de la Unión Europea aprueban el endurecimiento de su política migratoria
    3

    Los países de la UE aprueban el endurecimiento de su política migratoria

  4. Por qué la nafta sube por encima de la inflación mientras baja el precio del petróleo
    4

    El barril de petróleo cayó, pero la nafta subió: las razones detrás del nuevo escenario del mercado de combustibles

Cargando banners ...