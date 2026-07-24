LA NACION

Clima en Villa de María hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 24 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 24 de julio, la temperatura rondará entre 9 y 18; la probabilidad de lluvias rondará el 10 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 24 de julio
El pronóstico del tiempo para Villa de María para el 24 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa de María, indica que hoy 24 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 9 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa de María presenta una probabilidad de lluvia de el 10 por ciento, y los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 90 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:06 y se pone a las 18:37.

Pronóstico del tiempo en Villa de María para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Se hace pasar por cliente para ver cómo atienden a la gente: “No hay una posición que no conozca”
    1

    Los secretos de Woods Staton, el cerebro de McDonald’s en la Argentina y en la región

  2. El exfuncionario que escondió U$S 2 millones fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones
    2

    El exfuncionario que tenía escondidos más de dos millones de dólares fue beneficiado con arresto domiciliario por sus adicciones

  3. Cierran por tiempo indeterminado la Garganta del Diablo por una drástica crecida del río
    3

    Cataratas del Iguazú: cierran por tiempo indeterminado la Garganta del Diablo por una drástica crecida del río

  4. Una psicóloga explicó la reacción de Messi en la final: “El partido se le escapaba y su cerebro entró en supervivencia”
    4

    Una psicóloga española explicó la reacción de Messi en la final: “El partido se le escapaba y su cerebro entró en supervivencia”