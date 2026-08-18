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Clima en Villa Maria del Rio Seco hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 19 de agosto de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 19 de agosto, la temperatura rondará entre 10 y 17; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Villa Maria del Rio Seco para el 19 de agosto
El pronóstico del tiempo para Villa Maria del Rio Seco para el 19 de agosto

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Villa Maria del Rio Seco, indica que hoy 19 de agosto el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Villa Maria del Rio Seco se presentaría sin lluvias, y los vientos del s correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:45 y se pone a las 18:52.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 17 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del so a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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