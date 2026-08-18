Anses: las jubilaciones del régimen de docentes subirán en septiembre un 6,67%

En septiembre próximo, los haberes de las personas que se jubilaron por el sistema especial de docentes no universitarios que gestiona la Anses se reajustarán en un 6,67%. Y los ingresos de quienes están en el régimen de docentes de universidades nacionales tendrán una suba de 25,24%. Los porcentajes fueron informados, en respuesta a una consulta de LA NACION, desde la Secretaría de Trabajo.

Las jubilaciones y pensiones de los dos grupos mencionados no se actualizan según el esquema general de movilidad -que contempla subas mensuales según la inflación informada por el Indec-, sino que los reajustes se definen en función de reglas particulares. Las subas llegan en estos casos cada tres meses (en marzo, junio, septiembre y diciembre de cada año) y son de porcentajes que se definen según la variación de indicadores vinculados con las remuneraciones de cada segmento. Ocurre lo mismo con quienes se jubilaron en el sistema del gremio de Luz y Fuerza; en este caso, la suba de septiembre será de 7,86%.

Los importes que surjan de aplicar las alzas mencionadas serán los que se percibirán en septiembre, octubre y noviembre. La siguiente actualización, de hecho, llegará en diciembre. A su vez, el reajuste del mes próximo se calculará sobre los montos que se definieron en junio y que se cobraron en aquel mes y también en julio y en el actual agosto.

En el sexto mes del año, los jubilados del régimen de docentes no universitarios habían tenido un incremento de 9,86%, en tanto que el reajuste para los universitarios había sido de 6,85%. Si se considera lo otorgado en marzo, se concluye que la actualización acumulada entre el inicio del año y noviembre (dado que, por lo ya explicado, no habrá más subas hasta diciembre) llega a 23,37% en el caso del primer grupo y a 39,52% en el segundo segmento.

Los reajustes de las jubilaciones de los docentes no universitarios no compensan este año las alzas de los precios Stock en canva

Según la variación registrada hasta julio por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y las proyecciones de economistas para el actual mes y los próximos tres meses, entre enero y noviembre la inflación sería de entre 27% y 28%.

Por tanto, las recomposiciones de las jubilaciones de docentes no universitarios no compensarán el avance del costo de vida medido por el instituto oficial de estadística. En el grupo de los jubilados del régimen de docentes universitarios sí se superaría el nivel de suba del índice de precios, pero hay que tener en cuenta que, hasta agosto, la suba acumulada por los ingresos cobrados por este grupo fue de solo 11,4%, muy lejos del 21,5% que registraría el alza de precios en los primeros ocho meses del año.

Docentes no universitarios

Para quienes obtuvieron su prestación según el régimen del decreto 137/05, de docentes no universitarios, el porcentaje de reajuste trimestral se define según la variación del índice de salarios Ripdoc (Remuneración Imponible Promedio Docente).

Las prestaciones en curso de pago, sumando jubilaciones y pensiones, son poco menos de 209.000, según la estadística publicada por la Subsecretaría de Seguridad Social de la Nación. Y el haber promedio fue, en junio y según la misma fuente, cercano a $2,38 millones, sin contar el aguinaldo.

En todo 2025, el reajuste de los haberes previsionales de docentes no universitarios resultó de 44,4%, un porcentaje superior al de la variación que tuvo el IPC medido por el Indec, que llegó a 31,5%.

Docentes universitarios

Por su parte, los jubilados y pensionados del régimen de docentes de universidades nacionales son alrededor de 14.000 y el haber promedio ronda los $2,61 millones, según el dato a junio y sin considerar el aguinaldo. Para calcular la actualización trimestral, se toma como referencia la evolución del Ripdun (Remuneración Imponible Promedio de los Docentes Universitarios Nacionales).

Las jubilaciones del régimen docente tienen una regla especial de movilidad Valeria Rotman

En este grupo, el año pasado el reajuste de haberes se ubicó muy por debajo de la inflación: fue de 22%, un índice que, frente a una variación del IPC de 31,5%, implicó una caída del poder adquisitivo de 7,2%.

Luz y Fuerza

Las prestaciones de este régimen se guían también por una regla especial de movilidad, vinculada con los salarios de la actividad. Entre las subas de marzo, junio y septiembre, el incremento nominal acumulado hasta las prestaciones correspondientes a noviembre será de 24,3%. Es un porcentaje ubicado por debajo de la inflación proyectada para ese período.

Los prestatarios de este esquema son algo más de 32.300, según datos oficiales a junio. Y el haber promedio fue ese mes de aproximadamente $2,19 millones.

Sistema general

Los regímenes previsionales de docentes que son gestionados por la Anses quedaron fuera del alcance del decreto de necesidad y urgencia 274, que en marzo de 2024 dispuso para el sistema jubilatorio general la vigencia de reajustes mensuales según la variación del IPC.

En el sistema general de la Anses, las prestaciones previsionales se actualizan mensualmente por inflación Gonzalo Colini

Tal como se informó la semana pasada, ese sistema determinó un alza de 2,11% de los haberes para septiembre, porque esa fue la variación del IPC en julio, según el Indec.

Para quienes están en el régimen general contributivo de la Anses, el haber mínimo será el mes próximo de $498.633,20, contando el bono de $70.000 (cuyo pago no alcanza a los jubilados docentes). El haber máximo, en tanto, será el mes próximo de $2.884.295,54. En términos netos (es decir, ya descontado al aporte al PAMI), los montos serán de $485.774,20 y de $2.724.096,80, respectivamente.