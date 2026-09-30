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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 1 de octubre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 1 de octubre, la temperatura rondará entre 16 y 25; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 1 de octubre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 1 de octubre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 1 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 16 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:35 y se pone a las 18:55.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 19 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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