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Clima en ciudad de Corrientes hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 17 de septiembre, la temperatura rondará entre 12 y 27; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 17 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Corrientes para el 17 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Corrientes, indica que hoy 17 de septiembre el cielo estará None ligeramente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 12 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Corrientes se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 37 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:51 y se pone a las 18:48.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None ligeramente nublado y los vientos del sector ne tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 24 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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