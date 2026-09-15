Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 16 de septiembre, la temperatura rondará entre 8 y 20; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 16 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 92 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:49 y se pone a las 18:42.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
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