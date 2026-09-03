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Clima en Monte Caseros hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 4 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 4 de septiembre, la temperatura rondará entre 11 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 4 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Monte Caseros para el 4 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Monte Caseros, indica que hoy 4 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 11 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Monte Caseros se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 76 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 18:36.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None algo nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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