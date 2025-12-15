Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 16 de diciembre de 2025

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 16 de diciembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 59 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:42 y se pone a las 19:53.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 26 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..