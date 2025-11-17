LA NACION

Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 18 de noviembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 18 de noviembre, la temperatura rondará entre 13 y 29;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 18 de noviembre.
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 18 de noviembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 18 de noviembre el cielo estará despejado por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 40 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:44 y se pone a las 19:31.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará despejado y los vientos del sector oeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noroeste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

LA NACION
Más leídas
  1. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan
    1

    ADN del crimen. Un nuevo sospechoso en la mira de los investigadores de la desaparición de Loan

  2. Cuál es el monto de las pensiones de la Anses en diciembre
    2

    PNC: cuál es el monto de las pensiones en diciembre 2025 con el aumento y el aguinaldo

  3. El duro reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos durante la pandemia
    3

    El reclamo de Mirtha Legrand a Fabiola Yáñez por la fiesta en Olivos: “Mi hermana murió en pandemia y la vi de lejos”

  4. La "estrepitosa derrota" de la izquierda de Chile que dejó la floja elección de la candidata comunista
    4

    La floja elección de Jara expone la debilidad de Boric y deja a la izquierda de Chile al borde de un punto de quiebre

Cargando banners ...