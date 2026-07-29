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Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 30 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 30 de julio, la temperatura rondará entre 11 y 22; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Concordia para el 30 de julio
El pronóstico del tiempo para Concordia para el 30 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 30 de julio el cielo estará mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 13 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:42 y se pone a las 18:15.

Pronóstico del tiempo en Concordia para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará mayormente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 22 grados.

A la noche, el clima rondará los 20 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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