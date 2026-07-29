Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 29 de julio, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1525 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1570 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1475,00Venta$1525,00
Dólar blue
Compra$1522,90Venta$1570,00
Dólar tarjeta
Venta$1982,50
Dólar CCL
Venta$1601,05
Dólar MEP
Venta$1531,09
Dólar mayorista
Venta$1498,00
Euro
Compra$1700,00Venta$1760,00
El dólar minorista se comercializa a $1525 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1570 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.
A cuánto llega el riesgo país
El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este martes 28 de julio a los 444 puntos.
¿De cuánto fue la inflación de junio?
La inflación de junio fue del 1,9%, según el registro publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De esta manera, la inflación acumulada en el año es de 16,8%.
Los ítems que más aumentaron fueron Recreación y Cultura, Vivienda, y Salud.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer, martes 28 de julio
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1475 para la compra y $1525 para la venta.
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