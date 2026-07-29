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Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este miércoles 29 de julio, minuto a minuto

La divisa oficial operó a $1525 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1570 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL

La cotización del dólar este miércoles 29 de julio
La cotización del dólar este miércoles 29 de julio

Cotización del dólar de hoy

El dólar minorista se comercializa a $1525 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1570 para la misma operación. Cómo se comportan los dólares financieros y a cuánto llega el riesgo país.

A cuánto llega el riesgo país

El riesgo país, el indicador elaborado por JP Morgan, llega este martes 28 de julio a los 444 puntos.

¿De cuánto fue la inflación de junio?

La inflación de junio fue del 1,9%, según el registro publicado por el Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De esta manera, la inflación acumulada en el año es de 16,8%.

Los ítems que más aumentaron fueron Recreación y Cultura, Vivienda, y Salud.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

A cuánto cerró el dólar oficial ayer, martes 28 de julio

En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del día a $1475 para la compra y $1525 para la venta.

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