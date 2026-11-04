Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este jueves 5 de noviembre, la temperatura se mantendrá entre 12 y 29; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:18.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.
A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día
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