Clima en Concordia hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concordia, indica que hoy 5 de noviembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Concordia se presentaría sin lluvias, y los vientos del SE correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 82 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:52 y se pone a las 19:18.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará algo nublado y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del E a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. No se esperan lluvias para esta franja del día