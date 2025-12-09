LA NACION

Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 10 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 10 de diciembre, la temperatura rondará entre 17 y 27;

El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 10 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 10 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 21 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del sur correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 79 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:55.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sur tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 27 grados.

A la noche, el clima rondará los 23 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día..

