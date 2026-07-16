LA NACION

Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 17 de julio, la temperatura rondará entre 18 y 25; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 17 de julio
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 17 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 17 de julio el cielo estará con tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 18 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 23 y 31 kilómetros por hora. La humedad sería del 67 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 07:55 y se pone a las 18:06.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará con tormentas aisladas y los vientos del sector noroeste tendrán velocidades estimadas entre 23 y 31 km/h. La temperatura pronosticada sería de 25 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del entre 10 y 40 por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

  • Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.
  • Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
  • Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico
  • En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.
  • Evitar circular por calles inundadas o afectadas.
  • En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.
  • Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
LA NACION
Más leídas
  1. Anto Roccuzzo revolucionó las redes con su festejo “bien argento” tras el pase a la final de Mundial
    1

    Antonela Roccuzzo revolucionó las redes con su festejo “bien argento” tras el pase a la final de Mundial

  2. Enzo defendió a Valu Cervantes de las críticas que recibió antes del duelo contra Inglaterra
    2

    Enzo Fernández defendió a Valu Cervantes de las críticas que recibió antes del partido contra Inglaterra

  3. El “outlet de los outlets” vuelve con récord de marcas y nueva sede
    3

    El “outlet de los outlets” vuelve con récord de marcas y nueva sede

  4. El imán de Messi, la paciencia argentina: así se fabricó la gesta de Atlanta
    4

    El imán de Messi, la paciencia argentina: así se fabricó la gesta de Atlanta