El video que revela por qué Bellingham se enojó con Barco y no se vio por TV: todo empezó en el gol de Enzo Fernández.

Cuando Enzo Fernández dio ese certero zapatazo para marcar el gol del empate argentino sobre Inglaterra, un eufórico festejo se desató en todo el plantel albiceleste, incluso desde el banco de suplentes. En medio de la celebración, Valentín “el Colo” Barco ingresó al campo de juego con la pechera puesta y, antes de sumarse al abrazo con sus compañeros, les gritó el gol en la cara a un par de futbolistas ingleses.

La escena no fue captada por la transmisión oficial, que enfocó el festejo de Fernández, Lionel Messi y el resto del equipo en uno de los córners, pero sí quedó registrada en videos tomados por algunos hinchas desde las tribunas.

El festejo del Colo Barco tras el gol de Enzo y antes de que Bellingham le pegara

Una vez finalizado el partido, el exjugador de Boca vivió un tenso momento con Jude Bellingham. Cuando Barco se abrazaba con sus compañeros tras el pase a la final contra España, las cámaras registraron el instante en que el 10 inglés se acercó al argentino y le propinó un cachetazo en la nuca. Llamó la atención la reacción del capitán del equipo inglés porque el volante del combinado albiceleste no jugó el partido, por lo que no se habían cruzado en el campo de juego.

El cruce completo entre Bellingham y Barco

Tras el golpe, el exjugador de Boca reaccionó con un empujón y ambos quedaron cara a cara. Nicolás Paz fue el primero en intervenir para intentar separar a los futbolistas, mientras Barco le hacía gestos a Bellingham, preguntándole qué hacía. Instantes después llegó Nicolás Otamendi, que empujó al volante inglés para alejarlo de la discusión.

A partir de allí se sumaron varios jugadores de ambos seleccionados. Algunos intentaron calmar la situación y otros increparon a Bellingham por su reacción. El cruce no pasó a mayores y terminó pocos segundos después.

Para el diario inglés The Sun, esa actitud de Barco en el festejo del empate de Argentina fue “el posible motivo” por el que el capitán del seleccionado que perdió el partido reaccionó de esa violenta manera contra el volante argentino. “Provoca a los ases ingleses en la semifinal de la Copa del Mundo”, dijo el medio.

El video que revela por qué Bellingham se enojó con Barco y no se vio por TV: todo empezó en el gol de Enzo Fernández. captura de video

“Barco incluso recibió un fuerte empujón de John Stones antes de regresar al banquillo”, añadió The Sun respecto del momento en que el jugador de la albiceleste ingresó a festejar al campo de juego.