Clima en Gualeguaychú hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 7 y 15; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychú, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychú se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 97 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:45 y se pone a las 18:49.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None parcialmente nublado con bruma y los vientos del sector s tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 15 grados.
A la noche, el clima rondará los 12 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.