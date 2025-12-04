LA NACION

Clima en Gualeguaychu hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este viernes 5 de diciembre, la temperatura rondará entre 19 y 34;

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 5 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para Gualeguaychu para el 5 de diciembre.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Gualeguaychu, indica que hoy 5 de diciembre el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 19 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Gualeguaychu se presentaría sin lluvias, y los vientos del noroeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 43 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:38 y se pone a las 19:51.

Pronóstico del tiempo en Gualeguaychu para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector norte tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 34 grados.

A la noche, el clima rondará los 26 grados, mientras que los vientos serán del norte a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima:

  • Tomar mucha agua durante todo el día y consumir alimentos frescos como frutas y verduras.
  • Usar ropa suelta, de materiales livianos y colores claros.
  • Protegerse del sol.
  • Prestar atención a lactantes, niños y adultos mayores, puesto que son más vulnerables ante las altas temperaturas.
LA NACION
Más leídas
  1. Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer
    1

    Quién se fue de MasterChef Celebrity ayer, miércoles 3 de diciembre

  2. La familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias
    2

    Del sueño europeo a la incertidumbre: la familia argentina que quedó atrapada por un cambio de las leyes migratorias

  3. Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre
    3

    Con el aguinaldo: qué día cobro mi jubilación en diciembre

  4. El rugby, en llamas: una figura de Sudáfrica le metió el dedo en un ojo a un rival y sufrió una fuerte sanción
    4

    Eben Etzebeth, estrella de la selección de rugby de Sudáfrica, fue suspendido por la World Rugby

Cargando banners ...