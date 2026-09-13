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Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 14 de septiembre, la temperatura rondará entre 6 y 18; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Paraná para el 14 de septiembre
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 14 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 14 de septiembre el cielo estará None algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 6 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del ne correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 57 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:03 y se pone a las 18:52.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector no tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 18 grados.

A la noche, el clima rondará los 14 grados, mientras que los vientos serán del ne a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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