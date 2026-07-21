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Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 22 de julio, la temperatura rondará entre 10 y 20; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para Paraná para el 22 de julio
El pronóstico del tiempo para Paraná para el 22 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 22 de julio el cielo estará parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 89 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 08:07 y se pone a las 18:44.

Pronóstico del tiempo en Paraná para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector sudeste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 20 grados.

A la noche, el clima rondará los 11 grados, mientras que los vientos serán del sur a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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