Un influencer brasileño se sumó a los festejos por la selección en el Obelisco y recibió una golpiza

El influencer brasileño Eric Lemos fue agredido durante la noche del domingo mientras registraba con su celular los festejos por el subcampeonato de la selección argentina en las inmediaciones del Obelisco. El episodio ocurrió horas después de la final del Mundial 2026, en la que España derrotó 1 a 0 a la Argentina en Nueva Jersey.

Lemos, creador del canal de YouTube Uber sin límites, donde sube videos recorriendo zonas conflictivas Sao Paulo y en el que supera los 86.000 suscriptores, realizó una transmisión en vivo de más de tres horas por el centro porteño. En los últimos minutos del recorrido, cuando caminaba por la zona de Corrientes y Lambaré, fue interceptado por dos hombres que se desplazaban en una Renault Kangoo blanca.

El influencer brasileño Eric Lemos fue agredido durante la noche del domingo mientras registraba con su celular los festejos por el subcampeonato de la selección argentina en las inmediaciones del Obelisco Instagram

Según se observa en la grabación, uno de los ocupantes del vehículo le preguntó por qué los estaba filmando. El influencer respondió que estaba registrando la calle y no a ellos, pero los ocupantes insistieron en revisar el contenido de su teléfono y lo amenazaron: “Corré la cámara para allá amigo, porque si no te rompo todo”. Desde el interior de la camioneta también se escucha la voz de una mujer, que dice en inglés: “Volvete a tu país”.

Instantes después, tanto el conductor como el acompañante descendieron del vehículo y le exigieron que borrara el video al grito de “Escuchá amigo, lo vas a tener que borrar”. Ante la negativa de Lemos, ambos comenzaron a golpearlo y también le tiraron una botella. El influencer intentó escapar corriendo, pero fue perseguido por los agresores, quienes le gritaban: “¿Te gusta filmar? ¿Te gusta filmar a los argentinos cuando perdemos?”.

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Pocos metros después lograron alcanzarlo. Producto del ataque, el celular de Lemos cayó al suelo, aunque continuó registrando la secuencia. En las imágenes se puede ver como los agresores intentan destruir el teléfono de Lemos a patadas mientras continúan golpeándolo y le recriminan que estuviera filmando. “¿Te gusta? ¿Te gusta filmar a los argentinos? ¡Respeta mierda!“, repiten una y otra vez, con tono violento.

La agresión finalizó cuando un patrullero de la Policía de la Ciudad pasó por el lugar, lo que provocó la huida de los involucrados. El influencer terminó hablando con un agente y relató el episodio.

Un influencer brasileño se sumó a los festejos por la selección en el Obelisco y recibió una golpiza

Al día siguiente, Lemos publicó un video en Instagram en el que mostró las lesiones sufridas, entre ellas un corte sobre una ceja y el rostro visiblemente inflamado. Allí aseguró que fue atacado “cobardemente” cuando ya se retiraba de la zona y sostuvo que nunca tuvo intención de filmar a los ocupantes del vehículo.

“Estaba haciendo una transmisión en vivo y, cuando me iba, me crucé con dos tipos que venían en un auto y me atacaron cobardemente. Ni siquiera los estaba filmando a ellos; estaba grabando la calle. Ellos me hablaron, me frené para entender qué querían y después me di cuenta de que venían con malas intenciones. Se bajaron del auto y empezaron a golpearme. Mientras corría, aparecieron otros dos. Entre cuatro me hicieron esto”, lamentó.