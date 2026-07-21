Santiago Lange se sometió a una delicada operación y recibió el aliento del Comité Olímpico Argentino

Santiago Lange está en el Olimpo del deporte argentino. El regatista alcanzó el pináculo de su carrera al conseguir la medalla de oro olímpica en Río de Janeiro 2016, en la clase Nacra 17, junto a Cecilia Carranza. Fue una hazaña histórica lograda apenas meses después de superar un cáncer de pulmón. Antes, en Atenas 2004 y Pekín 2008, se había colgado medallas de bronce en la clase Tornado, junto a Carlos “Camau” Espínola. Pero más allá de sus conquistas deportivas, siempre se destacó por su don de gente y capacidad de resiliencia.

Ahora, a los 64 años, a Lange le vida le presentó otro duro escollo, pero lo está superando. Según informó el Comité Olímpico Argentino, el arquitecto naval fue sometido recientemente a una nueva intervención quirúrgica, después de que se le detectara un nódulo en un pulmón. La operación se realizó en una clínica de la ciudad de Barcelona, donde reside.

💙 Toda la familia olímpica argentina acompaña a Santiago Lange y le desea una pronta recuperación.



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A raíz de esta situación médica, el Comité Olímpico Argentino escribió: “Toda la familia olímpica argentina acompaña a Santiago Lange y le desea una pronta recuperación. ¡Fuerza, Santiago!“. Y detalla: ”A lo largo de su vida, Santiago nos enseñó que la verdadera grandeza no solo se mide por las medallas, sino también por la fortaleza, el coraje y la capacidad de sobreponerse a las adversidades".

El texto sigue: “Su histórica conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016, logada apenas meses después de atravesar una difícil operación y un exigente proceso de recuperación, permanece como uno de los mayores ejemplos de resiliencia del deporte argentino”. Y finaliza: “Hoy, toda la familia olímpica argentina está con vos, Santiago. Te deseamos una pronta recuperación y esperamos verte muy pronto nuevamente haciendo lo que más amás”.

ARCHIVO - En esta foto del 16 de agosto de 2016, el velerista argentino Santiago Lange (derecha) abraza a Cecilia Carranza Saroli tras quedar primeros en la regata mixta Nacra 17 en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. (AP Foto/Gregorio Borgia, archivo)

Poco antes de comenzar la competencia en Río 2016 junto con Cecilia Carranza, a punto de afrontar sus sextos Juegos Olímpicos, Lange -que entonces tenía 55 años- hablaba con LA NACION acerca de su enfermedad y de lo que acababa de afrontar. La entrevista se hizo el 8 de agosto, justo antes de que la medalla dorada empezara a alumbrar.

-¿Vos te operaste de cáncer el 22 de septiembre pasado, el día de tu cumpleaños? ¿Cómo fue eso? No hay forma más extraña de pasar un día así…

–Pasó que nunca creí que tuviera cáncer, era una negación. Aparte, para mí, que soy deportista, que te digan “te voy a sacar un pulmón” era el fin. No sólo por los Juegos Olímpicos, porque me gusta salir a correr, andar en bicicleta, hacer ejercicio, squash, surfear. Tardé seis meses para que me convencieran. Decía “no tengo, no tengo, demuéstrenme que es cierto”. Busqué todas las medicinas alternativas, hablé con un montón de médicos, hasta que en un momento me pusieron entre la espada y la pared. Me dijeron que si no lo hacía estaba loco. Cuando me di cuenta de que lo tenía que hacer, dije “lo antes posible”. Con la idea de recuperarme rápido y empezar a pensar en los Juegos. Hasta tuve un paréntesis en el que sólo pensé en mi salud, en lo mejor para mí, obviamente, y no me importaba nada de estos Juegos ni del deporte. Y bueno, le pregunté cuándo era el primer día, me dijo el 22 de septiembre, y fui al quirófano aunque fuese mi cumpleaños. Así fue la coincidencia.

Santiago Lange, uno de los íconos del deporte argentino de todos los tiempos Santiago Filipuzzi/ Enviado especial

–¿Cuál fue el peor momento de esa etapa desde que te diagnosticaron la enfermedad y decidiste operarte? ¿En qué instante se flaquea?

–Y, vas a ver a un médico, te dice “te pasa esto”, y vos te preguntás “por qué a mí” que siempre cuidé mucho mi físico. Aunque uno también se cuestiona si lo cuida, ¿no? Porque la verdad es que lo exijo, le he dado muchas palizas. Pero en el buen comer, el buen vivir, cuidarme, no tomar alcohol, no fumar, hago deportes desde que tengo seis años… Tuve momentos de preguntarme porqué tenía que pasar por esto ahora. Me cuesta decir que no fue un mal año, porque la gente lo ve como algo malo. Pero para mí fue como una lección de vida en muchos aspectos. Por suerte lo pasé, por suerte puedo estar en los Juegos, y si bien no estoy en el nivel físico que tenía antes, puedo practicar todos los deportes que me gustan y seguir mi vida normal. Me unió un montón a Theo y a Borja, los mellizos, que vinieron a hacer la recuperación conmigo. Hice 450 kilómetros pedaleando con ellos. Me ha dado lindas sensaciones. Ya pasó. Soy de los que se acuerdan de todo lo bueno y miran hacia adelante. Eso fue lo que yo viví. Ahora hace ya seis meses que estoy acá en (el barrio de Urca) encerrado con Ceci y nuestro equipo, súper concentrados y con unas ganas tremendas.