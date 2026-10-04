Clima en Paraná hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 5 de octubre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este lunes 5 de octubre, la temperatura rondará entre 14 y 23; descartan lluvias durante la jornada
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El pronóstico del tiempo para la ciudad de Paraná, indica que hoy 5 de octubre el cielo estará None mayormente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 15 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Paraná se presentaría sin lluvias, y los vientos del e correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 55 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:36 y se pone a las 19:05.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 23 grados.
A la noche, el clima rondará los 17 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.