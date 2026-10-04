Fito Páez se enojó con la seguridad de su show en Mar del Plata porque maltrataba al público

Fito Páez volvió a protagonizar una polémica en el marco de uno de los recitales de su gira “Sale el sol” a lo largo del país. En esta oportunidad, el sábado por la noche, cuando se presentaba en la ciudad de Mar del Plata, se enojó con el personal de seguridad del lugar por el comportamiento que tenían con el público.

De acuerdo con lo que detalló el propio artista más tarde, el conflicto se originó cuando los guardias ordenaron a algunos espectadores que se sentaran en sus asientos.

“Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder, no quiero volver a sentir los 70 otra vez en mi país, esté quien esté. La c... de su madre...”, dijo, en alusión a la última dictadura. Tras decir esto, las cámaras de los asistentes al recital captaron el momento en que tiró por el aire el micrófono con el que estaba hablando.

Acto seguido, caminó hasta el piano con el que suele interpretar algunas canciones de forma acústica y siguió con su discurso. “Que se las tomen, man”, dijo y volvió a apuntar directamente contra el personal de seguridad del Estadio Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad costera.

“No se dejen tocar ustedes, no se dejen tocar. Y si alguien los toca, frénenlo. Cualquier persona que los toque, por favor, frénenlo. Por favor, defiéndanse. No son policías, son seguridad de acá y nadie está haciendo nada malo”, le aconsejó de forma vehemente al público.

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“Por favor, la represión que se la metan en el orto. Las cosas en su lugar, carajo. Me tienen los huevos llenos, man, con tanto odio, con tanta cara de orto y de policía, loco. Se terminó eso. Se terminó, no existe más”, reiteró, entre aplausos y vítores. Y volvió a decir, antes de continuar con el repertorio: “Entonces basta, ustedes tampoco se dejen avasallar. Párense también, es la única manera que tienen”.

Páez escribió sobre lo sucedido en un posteo en su cuenta de Instagram horas más tarde y aclaró los motivos por los que explotó contra el personal de seguridad marplatense. “¡Noche picante en Mar del Plata! A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea, darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero sí vi en vivo y en directo cómo personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso", explicó en una publicación junto a fotos de la noche.

“Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo. Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía”, ratificó.

“¡La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. ¡Viva la música! ¡Gracias Mar del Plata! I’m a warrior. I’m never surrender (Soy un guerrero, nunca me rindo, en español)“, cerró el comunicado.