Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 11 de noviembre de 2026

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 11 de noviembre el cielo estará tormentas aisladas por la mañana y la temperatura rondará entre 26 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del N correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 48 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 05:57 y se pone a las 19:15.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará tormentas aisladas y los vientos del sector N tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 33 grados.

A la noche, el clima rondará los 27 grados, mientras que los vientos serán del NE a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

Recomendaciones sobre qué hay que hacer durante las tormentas

Este fenómeno meteorológico involucra lluvias intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Para los casos extremos, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) recomienda tomar las siguientes acciones para preservar la salud de los ciudadanos:

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cortar el suministro eléctrico

En caso de estar viajando, quedarse en el interior del vehículo.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Mantenerse alejado de zonas ribereñas y, de encontrarse en una, buscar un refugio lo más elevado posible.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

En caso de que alguien se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales.

Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Recomendaciones: qué hacer cuando hace calor

Un episodio de calor extremo sucede cuando se considera que la temperatura máxima puede significar un riesgo para la morbilidad y mortalidad de las personas. En ese sentido, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece algunas recomendaciones para cuidarse de este tipo de clima: