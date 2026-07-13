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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 14 de julio de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 14 de julio, la temperatura rondará entre 7 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 14 de julio
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 14 de julio

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 14 de julio el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 7 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del noreste correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 70 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 07:40 y se pone a las 18:17.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará ligeramente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 15 grados, mientras que los vientos serán del noreste a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

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