Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 17 de diciembre de 2025

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 17 de diciembre, la temperatura rondará entre 16 y 29;

El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 17 de diciembre.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 17 de diciembre el cielo estará algo nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 25 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del sudeste correrán a una velocidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora. La humedad sería del 32 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 05:55 y se pone a las 19:42.

Pronóstico del tiempo en Formosa para la tarde y la noche

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará parcialmente nublado y los vientos del sector noreste tendrán velocidades estimadas entre 13 y 22 km/h. La temperatura pronosticada sería de 29 grados.

A la noche, el clima rondará los 22 grados, mientras que los vientos serán del este a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día..

