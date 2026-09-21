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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 22 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este martes 22 de septiembre, la temperatura rondará entre 14 y 21; la probabilidad de lluvias rondará entre 10 y 40 por ciento

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 22 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 22 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 22 de septiembre el cielo estará None cubierto con lluvia débil por la mañana y la temperatura rondará entre 14 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa presenta una probabilidad de lluvia de entre 10 y 40 por ciento, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 75 por ciento, y la visibilidad sería regular.

El sol sale a las 06:43 y se pone a las 18:48.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None mayormente nublado y los vientos del sector se tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 21 grados.

A la noche, el clima rondará los 18 grados, mientras que los vientos serán del se a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del el 10 por ciento para esta franja del día.

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