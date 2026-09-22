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Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de septiembre de 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 23 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 24; descartan lluvias durante la jornada

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El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 23 de septiembre
El pronóstico del tiempo para ciudad de Formosa para el 23 de septiembre

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 23 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.

De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.

El sol sale a las 06:42 y se pone a las 18:48.

El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.

A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.

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