Clima en ciudad de Formosa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 23 de septiembre de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este miércoles 23 de septiembre, la temperatura rondará entre 10 y 24; descartan lluvias durante la jornada
- 1 minuto de lectura'
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Formosa, indica que hoy 23 de septiembre el cielo estará None parcialmente nublado por la mañana y la temperatura rondará entre 10 grados.
De acuerdo al parte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima en esta ciudad de Formosa se presentaría sin lluvias, y los vientos del se correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora. La humedad sería del 45 por ciento, y la visibilidad sería buena.
El sol sale a las 06:42 y se pone a las 18:48.
El parte del servicio meteorológico prevé que para después del mediodía el cielo estará None despejado y los vientos del sector e tendrán velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h. La temperatura pronosticada sería de 24 grados.
A la noche, el clima rondará los 21 grados, mientras que los vientos serán del e a una velocidad de 7 y 12 kilómetros por hora. La probabilidad de lluvia estaría en el orden del por ciento para esta franja del día.
- 1
- 2
Nora Cárpena: la operación que la dejó al borde de una depresión, el rol que la trae de regreso a la tele y por qué no piensa retirarse
- 3
La plaza que conserva los palacios más deslumbrantes del país y cuenta las historias de cinco aristócratas porteñas
- 4
Por primera vez, un astrofotógrafo argentino capturó la Vía Láctea desde el interior de un volcán en Mendoza