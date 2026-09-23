Federico Higuaín fue despedido del filial del Columbus Crew por “sexismo y abuso físico” contra una árbitra

Federico Higuaín, hermano de Gonzalo, con quien se formó en las divisiones inferiores de River para luego continuar una carrera de delantero en otros equipos de la Argentina, Europa, México y los Estados Unidos, fue despedido como director técnico del filial del Columbus Crew, tras un incidente que protagonizó contra una árbitra.

En un comunicado, el gerente general del Crew, Issa Tall, expuso: “Hemos determinado que lo mejor para nuestro Club, los jugadores y el personal de apoyo es destituir a Federico Higuaín de sus funciones. Tras conversaciones mantenidas esta semana y una evaluación más exhaustiva del último mes, no se han cumplido los estándares que nuestro Club espera de un líder para uno de nuestros equipos”.

De 41 años, Federico Higuaín fue juzgado internamente por el club tras un partido disputado el 23 de agosto pasado, en el que le estrechó con fuerza la mano a la árbitra y le expresó en tono altivo: “No olvides que este es un deporte de hombres”.

The Crew announced today that Crew 2 Head Coach Federico Higuaín has been dismissed from his duties with the Club.



📰: https://t.co/Q9PSsOdqkz pic.twitter.com/dZcVizYjii — The Crew (@ColumbusCrew) September 22, 2026

Por ese comportamiento fue expulsado y suspendido por dos partidos. El sindicato de árbitros (PSRA) emitió un comunicado el último domingo calificando la sanción como insuficiente, dado que hubo “dos actos deliberados de abuso físico y sexismo: le apretó la mano y se negó a soltarla, después de que se le pidiera que se detuviera tres veces”.

“La política de la Federación de Fútbol de Estados Unidos establece que un ‘agarre violento’ como este conlleva una suspensión mínima de tres partidos. Los actos de discriminación también acarrean una suspensión mínima de tres partidos. El propio manual de MLS Next Pro también establece que los entrenadores están sujetos a ‘un estándar profesional más elevado que los jugadores’”, dice el comunicado. “La respuesta de la liga dista mucho de transmitir el mensaje adecuado a los participantes, los árbitros y el público. Debe ser reevaluada”.

“Las mujeres mejoran este deporte en todos sus niveles. No deberían tener que soportar intimidaciones ni comentarios degradantes para demostrarlo”, subrayó la asociación.

Tras el comunicado de la PSRA, el Crew revisó internamente las acciones de Higuaín, de acuerdo con información publicada por The Athletic, que también dio cuenta de que Higuaín no estaba dispuesto a reflexionar ni a asumir la responsabilidad de sus actos, ni ofreció una disculpa pública tras el comunicado de la PSRA. Tras hablar con Higuaín, el club tomó la decisión de cesarlo en sus funciones. El club consideró que el incidente por sí solo justificaba el despido. Si bien el Crew apoya la medida de prácticas restaurativas de la liga, no aprobaba la conducta de Higuaín.

Federico Higuaín jugó durante ocho temporadas en Columbus Crew Columbus Crew

Higuaín fue uno de los futbolistas más destacados de la historia del Columbus Crew, donde marcó 59 goles y dio 51 asistencias en 210 partidos durante ocho temporadas. Se ubica en el séptimo lugar entre los jugadores con más presencias en la historia del club y es el cuarto goleador histórico. En enero de 2025 había asumido la conducción del segundo equipo. Columbus Crew es el equipo en el que Higuaín cerró su carrera como futbolista en febrero de 2022. Inmediatamente empezó su etapa de entrenador, primero en el filial de Inter Miami, donde fue asistente del director técnico, y luego asumió como principal responsable.

Su regreso a Columbus Crew fue para dirigir al filial desde enero de 2025. El abrupto final llegó tras estar al frente del equipo en 55 partidos, con la reciente clasificación para los playoffs de la MLS NEXT Pro.

Con información de AFP